I consiglieri di "Noi per Spotorno che vorrei" donano panettoni agli ospiti dell'Opera Pia Siccardi Berninzoni

Come avvenuto negli anni scorsi, anche quest'anno i consiglieri comunali del gruppo di opposizione "Noi per Spotorno che vorrei" hanno mantenuto la tradizione della donazione al "Melograno uniti per Spotorno".

Nella giornata di ieri, 23 dicembre, i consiglieri di minoranza Massimo Spiga e Stefano Remiddi si sono recati presso la struttura Opera Pia Siccardi Berninzoni per fare visita al consiglio di amministrazione dell'ente e porgere un saluto e un augurio speciale.

In occasione del Natale, hanno donato un sacco di panettoni, portando un abbraccio affettuoso e un augurio di buon Natale ai 90 nonni presenti nella struttura. "È stato un momento speciale, vedere la felicità negli occhi di chi non si aspettava un dono così dolce", commentano i consiglieri Spiga e Remiddi.