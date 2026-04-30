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Attualità | 30 aprile 2026, 10:00

Altare punta sull’efficientamento energetico: interventi su illuminazione pubblica, municipio e scuola Capasso

La Giunta Briano ha approvato un progetto da oltre 11mila euro

Altare punta sull’efficientamento energetico: interventi su illuminazione pubblica, municipio e scuola Capasso

La Giunta comunale di Altare ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica e degli edifici comunali, per un importo complessivo di 11.457,02 euro.

L’intervento, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede anche l’adeguamento dell’impianto di allarme di evacuazione della scuola Capasso, nell’ambito del più ampio percorso di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico.

Nel dettaglio, i lavori comprendono la sostituzione delle lampade in via Matteotti, l’installazione di tubi LED nella sede comunale e la posa di pannelli LED negli uffici.

La copertura finanziaria sarà garantita tramite l’applicazione dell’avanzo di amministrazione.

Graziano De Valle

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