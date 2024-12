Istituto Internazionale di Studi Liguri: il 28 dicembre la conferenza di fine anno con il Professor Mennella

Il prof. Giovanni Mennella, Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, già docente di Storia romana ed Epigrafia all’Università di Genova, terrà domani, sabato 28 dicembre alle ore 16.30, nella sede dell’Istituto, una conferenza su "Arrivano i Longobardi".

Il titolo anticipa e riassume quel periodo di secoli che va dalla fine della romanità all’inizio del medioevo, secoli per i quali si ha ad Albenga un singolare ricchezza sia di testi letterari, sia di strutture e manufatti artistici. Albenga è infatti l’unica città ligure che mantenga la sua identità di capoluogo e la sua sede urbana, rimaste quasi intatte dalla fondazione all’inizio del I secolo a. C. fino ai nostri giorni, testimonianze notevolissime della sua vita ininterrotta. In questo quadro storico, verrà presentato in modo brillante e vivo il valore delle importanti epigrafi della nostra città.

Alla conferenza farà seguito, in una delle sale decorate del palazzo, il tradizionale brindisi di auguri per l’attività dell'Istituto, con la presentazione del nutrito programma per i primi mesi del 2025.