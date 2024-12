Momenti di apprensione intorno alle 13 odierne in un deposito di via Benessea, nella zona industriale di Cisano sul Neva.

Improvvisamente, per cause non ben chiarite, da un cumulo di detriti, compresi cavi e materiale elettrico si sono scatenate delle fiamme.

Soprattutto a causa del forte vento, molta la preoccupazione iniziale. Immediato l'allarme ai Vigili del fuoco intervenuti da Albenga che hanno ridotto il pericolo e spento il potenziale incendio.