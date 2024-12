A Savona il Capodanno in piazza con Ron: il programma e i divieti

Gli ingressi previsti in piazza sono da corso Italia (lato monte e lato mare) e via Astengo. Gli accessi saranno aperti dalle ore 21, mentre il programma inizierà alle 22. Il concerto di Ron inizierà alle 23 e sarà interrotto brevemente per il conto alla rovescia di mezzanotte. Successivamente, la serata proseguirà con il dj set.

Il palco sarà allestito in piazza Sisto, rivolto verso via Manzoni. L’accesso sarà regolato in base alla capienza e alle norme di sicurezza.

Divieto di contenitori in vetro e metallo: nella zona dell’evento (compresa tra via Niella, via Paleocapa, via Gramsci, corso Mazzini e via Giacchero, inclusi via Astengo e tratti di corso Italia) è vietata la vendita e l’asporto di bevande in contenitori di vetro e metallo.