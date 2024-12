Savona, cinghiali a Zinola: i piccoli catturati e liberati in Val Bormida, abbattuti due adulti

Gli ungulati erano in tutto sei, tra piccoli e adulti: due adulti sono stati sedati e poi abbattuti, mentre quattro catturati e trasportati in un'area recintata nei boschi della Valle Bormida.

Il caso di cinghiali in città è sempre più frequente. Nei mesi scorsi, il sindaco Russo aveva firmato un'ordinanza che vieta di nutrire gli animali, attirati in città anche dal cibo. A inizio dicembre ha firmato una nuova ordinanza, in cui incaricava gli agenti del nucleo di vigilanza faunistico-ambientale regionale di rimuovere gli esemplari di ungulati con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze.