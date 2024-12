Cimento invernale di Spotorno: 222 partecipanti al tradizionale tuffo di fine anno

Questa mattina, 29 dicembre, si è tenuto il tradizionale cimento invernale di fine anno, uno degli eventi più longevi del Ponente, giunto alla sua 38ª edizione. L’iniziativa è organizzata dall’A.S.D. Olimpia Sub in collaborazione con il comune di Spotorno.

Le iscrizioni gratuite si sono aperte alle ore 10 presso la spiaggia del Bar Sirio, mentre il cimento si è svolto alle ore 11.30 presso il Molo Sirio. A fine mattinata, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, panettone e spumante. Inoltre, è stato possibile gustare un piatto caldo di penne al sugo piccante e brindare al nuovo anno in compagnia.

"Un ringraziamento speciale va al Ristorante-Bagni Sirio per aver messo a disposizione i locali sottostanti, permettendo ai partecipanti di cambiarsi e usufruire di una doccia calda, oltre alla disponibilità della cucina per la preparazione della pasta all’arrabbiata", spiegano gi organizzatori.

Durante l’evento, sono stati assegnati riconoscimenti particolari ai partecipanti più giovani e più anziani. Per la sezione maschile, il più giovane è stato il piccolo Luca Willner, di soli 2 anni, mentre il meno giovane è risultato Giuliano Modenesi, di 80 anni. Per la quota rosa, la più giovane è stata Antonella Caldarola, di 9 anni, mentre la meno giovane è risultata Augusta Pase, di 85 anni.

Al cimento spotornese ha partecipato anche l’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, nata per promuovere la cultura dell’acqua e preservare l’antica pratica del nuoto e del bagno in acque fredde, sia marine che dolci, sottolineandone i benefici per il benessere fisico.

A rappresentare l’amministrazione comunale sono intervenuti Gian Luca Giudice e Simone Pastorino, che hanno dichiarato: "In questa 38ª edizione, che ha visto la partecipazione di 222 iscritti, abbiamo affrontato un tuffo nelle acque del nostro golfo, con una temperatura del mare di circa 16°C. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande evento di fine anno, in particolare al Gruppo Sportivo Olimpia Sub, partner del Comune di Spotorno per iniziative educative e ambientali rivolte ai cittadini, agli alunni dell’Istituto Comprensivo e ai turisti, con i programmi estivi ‘Mare da vivere’ e quelli invernali ‘Mare d’inverno’. Questi progetti, che coinvolgono l’intero anno solare, contribuiscono in modo significativo al mantenimento della certificazione Bandiera Blu".

"Un ringraziamento va anche ai volontari della Croce Bianca di Spotorno per la loro assistenza e, naturalmente, ai 222 cimentisti che hanno partecipato con entusiasmo a questa edizione - concludono - L’appuntamento è fissato per il prossimo cimento, previsto per domenica 28 dicembre 2025. Concludiamo con un augurio di buon 2025 da parte dell’Amministrazione spotornese a tutti i cittadini e ospiti".