Guasto alla linea di media tensione: diverse zone di Celle senza elettricità

AGGIORNAMENTO ORE 15.50: E-Distribuzione ha risolto il guasto, la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità ovunque.

AGGIORNAMENTO ORE 15.15: "E-Distribuzione sta eseguendo delle manovre per ripristinare l’energia, in alcune zone è già tornata l’elettricità, non sappiamo ancora l'entità del guasto e tempi di risoluzione definitivi" spiegano dal Comune.

****

Diverse zone di Celle, da via Costa passando per via Sanda, sono senza corrente.