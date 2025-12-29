Cairo, il 30 dicembre una Messa in memoria di Roberto Spotti: aveva gestito con il padre il locale "Furmagè"

Si terrà domani, martedì 30 dicembre, alle ore 18, nella chiesa di San Lorenzo, una Messa in memoria di Roberto Spotti, il 46enne scomparso alla vigilia di Natale. Sarà un momento di raccoglimento voluto da familiari e amici per ricordare una figura molto legata alla comunità cairese.

Trasferitosi da alcuni anni in Calabria — dove nei giorni scorsi si sono svolti i funerali — Spotti aveva mantenuto un forte legame con Cairo, la città in cui era cresciuto e dove molti continuavano a sentirlo 'uno di casa'.

Era molto conosciuto per aver gestito insieme al padre il locale “Furmagè”, in via Buffa, punto di ritrovo e socialità per cittadini di ogni età: un’attività che nel tempo era diventata un vero e proprio spazio di incontro, chiacchiere e amicizia.