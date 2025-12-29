 / Cronaca

Tamponamento tra tre auto ad Alassio: intervento dei Vigili del fuoco

Due i feriti trasportati in codice giallo al Santa Corona

Tamponamento questa mattina ad Alassio, in via Francesco Maria Giancardi.

Tre veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale che ha causato il ferimento di due persone. L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.15.

Sul posto  i volontari della Croce Bianca di Andora e i Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, con il supporto di un rincalzo.

I Vigili del fuoco hanno provveduto all'estrazione dei feriti dai mezzi utilizzando l'estricatore. Successivamente, i feriti sono stati affidati ai sanitari della Pubblica Assistenza di Andora per le cure necessarie e poi trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Locale che ha gestito la viabilità e il supporto all’operazione di soccorso.

