Meteo, inizio 2025 con alta pressione e tempo stabile

Una vasta area di alta pressione interessa tutto il Mediterraneo, e ci terrà compagnia fino al 1 Gennaio compreso, mantenendo il tempo stabile. Poi gradualmente la circolazione cambierà e avremo condizioni più incerte e aria più fresca in arrivo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 30 dicembre a mercoledì 1 gennaio 2025

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in montagna. In pianura possibili nebbie a partire da mercoledì mattina. Su Liguria nebbie o nubi basse a partire già da stasera, con deboli piogge mercoledì su levante.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime con valori compresi tra 12/15 °C di oggi e i 9/12 °C di mercoledì, su coste qualche grado in più. Minime stazionarie con ancora valori negativi su Piemonte orientale e possibili brinate, mentre altrove tra 0 e 3 °C. Su coste tra 7 e 9°C.

Venti pressochè calmi o deboli variabili ovunque, in intensificazione sui rilievi alpini e appenninici dalla serata di mercoledì.

Da giovedì 2 gennaio

Le correnti in quota cominceranno a disporsi da ovest, portando più nuvolosità e venti più intensi sulle cime alpine e appenniniche. Dal pomeriggio piogge deboli o localmente moderate su levante ligure e sulle aree di confine nordoccidentali di Valle d'Aosta e Piemonte, dove la quota neve scenderà gradualmente dalla sera fino ai 1200 m. Temperature in calo nelle massime e in leggero aumento nelle minime.

Nel fine settimana dell'Epifania si intravede qualche passaggio perturbato più proficuo per le zone alpine che per le pianure, ne sapremo di più ai prossimi aggiornamenti.

Con l'occasione auguriamo a tutti Buon 2025!

