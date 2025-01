Savona, spiaggia sotto al Priamar: il Comune approva la convenzione con l'Autorità Portuale

Il recupero di una delle spiagge più estese e frequentate, in pieno centro città, e la sua valorizzazione come luogo pubblico di aggregazione giovanile e sportiva sono gli obiettivi principali della Giunta comunale di Savona, che ha approvato la bozza di convenzione relativa alla spiaggia sotto al Priamar.

L'intento è sottrarre l'area al degrado e all'incuria, spesso segnata da frequenti bivacchi, soprattutto durante il periodo estivo. "La complementarità tra l’area sportiva e la spiaggia libera attrezzata - spiega la giunta - può contribuire non solo ad ampliare l’offerta, ma soprattutto a garantire un presidio costante dell’area durante tutto l’anno e per un ampio arco orario giornaliero, ottimizzando l’investimento per i servizi essenziali, che dovranno essere interamente realizzati anche qualora si prevedano funzioni e attività più limitate per l’area".

Il recupero della spiaggia rientra in un progetto di più ampio respiro che interessa il Priamar e lo spazio circostante. La prima fase riguarda il tratto di arenile compreso tra la zona sottostante l’ingresso della ex piscina comunale di Trento-Trieste e la scogliera, comprese le strutture sotto la passeggiata Trento-Trieste e il fossato retrostante il bastione San Francesco.

La seconda fase prevede il recupero del fossato retrostante il bastione San Francesco, dal quale si accede ad alcuni locali denominati "cellette", attualmente utilizzati come magazzini. L'uso di questi spazi consentirebbe di collegare il fossato all’arenile e, al contempo, di sfruttarne i volumi. Una volta completato il recupero degli spazi, il Comune indirà un bando per affidarne la gestione.

Sulla spiaggia è prevista la realizzazione di un'area sportiva con un campo da beach soccer trasformabile in campi da beach volley, uno spazio per le attività sportive legate al mare con relativo corridoio di lancio, e strutture per la balneazione con docce e spogliatoi. È previsto inoltre un chiosco bar, accessi e percorsi per persone con disabilità, oltre a pedane e passerelle per l’accesso alla spiaggia.

Il Comune di Savona dovrà presentare richiesta di concessione demaniale per l'area interessata (spiaggia e fossato), attualmente in regime doganale portuale.