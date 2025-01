Wc a tinte blucerchiate compare a Celle: cementato su un muretto dell'Aurelia (FOTO)

Che gli sfottò non siano mai abbastanza, soprattutto in ambito calcistico è un dato di fatto e sta a dimostrarlo un wc in ceramica in tinte blucerchiato murato sull'Aurelia a Celle.

Il finto gabinetto sarebbe stato posizionato nella notte andando ad acuire un'accesa rivalità che è da sempre presente tra il Genoa e la Sampdoria.

Comunque nelle ultime ore il posizionamento in località Roglio di fronte all'avvistamento cetacei sta creando particolare curiosità.

"Il sindaco da buon sampdoriano avvierà un'indagine interna, tanti i genoani all'interno del palazzo comunale, il primo sospetto ricade sul segretario e cerchero di capire cosa è successo" dice goliardicamente il primo cittadino cellese Marco Beltrame.