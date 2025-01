Albenga: un weekend ricco di storia, tradizione e divertimento per l’Epifania con il Quartiere Sant'Eulalia

Il direttivo del Quartiere Sant'Eulalia, grazie alla sinergia dei soci e alla direzione della responsabile eventi Moira Massari, ha organizzato un ricco programma per il week end dell'Epifania, in particolare per i giorni 4, 5 e 6 gennaio. Il programma è articolato in 3 distinte giornate con l'obiettivo di promuovere cultura e aggregazione senza trascurare la propria identità.

Per tutti e tre i giorni, all'interno del villaggio di Natale, sito in piazza del Popolo, sarà attivo un punto di degustazione per grandi e piccini. Si potranno degustare dolci di vario tipo, panfritto, vin brulè, zucchero filato, biscotti e tanto altro ancora.

Sabato 4 gennaio, dalle ore 18, sarà il momento di "Epiphany Good Vibes", grazie alla musica dei dj Sam e Fra, artisti del nostro territorio, che, grazie alla loro energia, sapranno coinvolgere più generazioni.

Domenica 5 gennaio, sarà il momento della seconda Tombolata "Aspettando la Befana": una simpatica Befana accoglierà i bambini per trascorrere un pomeriggio all'insegna del gioco e della sua simpatica estrazione premi.

Lunedì 6 gennaio, a conclusione, una giornata interamente dedicata al medioevo: i figuranti del Quartiere, in abito storico, faranno da cornice ai duelli della compagnia d'Arme Merli d'Acciaio, artisti ingauni che faranno vibrare i cuori con le loro spade.

Sarà inoltre possibile visitare la Cartiera del Quartiere Sant'Eulalia a Palazzo Oddo, in via Roma. Il mastro cartaio Marco illustrerà le antiche tecniche di produzione della carta, coinvolgendo tutti con la sua passione ed energia.

Affermano il presidente del Quartiere Giuseppe Barreca, la responsabile eventi e organizzazione Moira Massari e la responsabile storicità Alessandra Benati: “Un week end ricco di storia, tradizione e divertimento sta per arrivare. Non rimane che venirci a trovare presso la casetta n. 7 all'interno del villaggio di Natale di piazza del Popolo, Albenga”.