Loano, il 3 gennaio serata di musica gospel con Sherrita Duran

Il 3 gennaio alle 21 a Palazzo Doria a Loano Sherrita Duran darà vita ad un affascinante concerto gospel.

Duran e altre voci indimenticabili della musica gospel interpreteranno canzoni che toccano il cuore, per un'esperienza da non perdere. Infatti per Sherrita il gospel non è solo un genere musicale, ma un vera e propria esperienza: attraverso le canzoni più conosciute ed amate farà vivere una serata emozionante e coinvolgente a tutto il pubblico.

Tra i brani in repertorio del gospel tradizionale: “Amazing Grace”, “When the Saints Go Marching In”, “Glory Glory Hallelujah”, “This Little Light Of Mine”, “Down By The Riverside”, “Soon and very soon”, My tribute”, “Amen”, “Oh Happy Day”; per il gospel pop: “I believe I can fly”, “I still Haven’t found what I’m looking for”, “Hallelujah”; per il gospel natalizio: “Silent Night”, “O holy night”, “O come all Ye Faithful”, “Jingle Bells, “White Christmas”, “Jesus What a wonderful child”.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Agenzia Eccoci Eventi con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport.