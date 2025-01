Il 5 gennaio a Loano la terza tappa del premio Alberto Cesa

Terza tappa a Loano il 5 gennaio alle ore 21.00 alla Biblioteca Civica per il premio Alberto Cesa, premio dedicato al grande musicista torinese fra i principali interpreti del folk revival, che è sicuramente unico nel panorama dei Concorsi Nazionali dedicati alla musica.

La tappa di Loano vedrà salire sul palco: Riccardo Morandini, musicista evolutivo e versatile capace di far confluire la sua musica in un unico sound che tocca corde dal rock psichedelico a influenze classiche; Pasticcio Meticcio, con il loro sound contaminato dalle varie influenze assorbite in anni di musica sul campo in particolare in Europa dell’Est, dalle melodie della cultura albanese, a quelle della musica bulgara, turca, fino al più lontano; Mary Lou, cantautrice con uno spiccato senso del rock che le ha permesso di collezionare 1 milione e 300 mila ascolti in 8 mesi sul suo canale YouTube.



Originale la formula del Premio Cesa che prevede un triplo passaggio: una prima selezione affidata a una giuria formata da operatori del settore, giornalisti e musicisti, alla quale seguono sei selezioni dal vivo disseminate lungo lo Stivale. Ricordiamo quelle di Arezzo (del 5 dicembre scorso) e di Cevasca (4 gennaio) e poi quelle di Udine, Roma e Verona. I sei gruppi usciti dalle semifinali territoriali approderanno a luglio 2025 sul palco di Folkest a San Daniele per le finalissime.

Importantissimo: anche quest’anno come già lo scorso anno ai gruppi finalisti verrà richiesto di musicare, cantare e arrangiare un testo in lingua friulana del poeta Federico Tavan di Andreis (PN), una figura artisticamente di grande livello, la più alta voce della letteratura friulana nella seconda metà del Ventesimo secolo dopo Pier Paolo Pasolini.

Questa fase del Premio si svolgerà in stretta collaborazione con Morganti Editori, la casa editrice che gestisce i diritti di questo grande poeta. Ai primi classificati andrà il Premio Nuovo Imaie e saranno invitati ad esibirsi a Folkest 2026 e a Ethnos 2026. Mentre i primi classificati saranno invitati a due delle serate di Folkest sul territorio 2026.

Alberto Cesa (1947-2010), cantante, chitarrista, ghirondista e fondatore nel 1974 del marchio Cantovivo, è stato tra i principali interpreti del folk revival. Ha cantato per più di trent'anni le incongruenze e le difficoltà della vita in fabbrica utilizzando il linguaggio della musica popolare.