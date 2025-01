Savona, ripristinata l'opera "Corpo e Anima" nel piazzale davanti alla caserma dei vigili del fuoco (FOTO)

Era stata vandalizzata nel maggio di quest'anno l'opera "Corpo e Anima" presente nel piazzale davanti alla caserma dei vigili del fuoco di Savona ed è stata ristrutturata dall'autore, l'artista e vigile del fuoco Antonio Cursano.

La scultura in marmo di Carrara per celebrare Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco era stata inaugurata il 2 dicembre del 2022. L'opera voleva rappresentare in chiave moderna e contemporanea il lavoro e l'importanza dei pompieri.

Ricavata dal pieno e ricoperta in oro zecchino 24 kt, pesa 9 tonnellate. Era stata concepita come una sorta di gabbia o protezione a forma di vortice tipo fiamma. "Chiamata "Corpo e anima", la scultura rappresenta le energie, nonché le anime dei defunti che in qualche modo proteggono lo stemma dei vigili del fuoco, richiamando allo stesso tempo l'immagine dei pompieri in servizio protetti dai colleghi deceduti" spiega l'artista.

Era stata danneggiata una delle due asce, parte del classico simbolo dei vigili del fuoco.