Psichiatri al Pronto Soccorso del San Paolo in supporto al personale alle prese con pazienti difficili

Oltre ai pazienti psichiatrici, si aggiungono quelli in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, aumentando ulteriormente la complessità delle situazioni da gestire. In questi casi, l’intervento di uno psichiatra diventa fondamentale per affrontare emergenze che possono mettere a dura prova non solo il personale sanitario, ma anche gli altri pazienti presenti in reparto.