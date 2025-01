Toirano, un viaggio tra i presepi nel cuore del borgo storico

Fino al 6 gennaio 2025, il borgo di Toirano si veste di magia natalizia trasformandosi in un suggestivo museo a cielo aperto. Circa 200 presepi itineranti, realizzati con cura e passione da associazioni locali e privati cittadini, decorano le vie del centro storico, regalando ai visitatori un’esperienza unica nel suo genere.

Le rappresentazioni della Natività, disseminate per le strade e gli angoli del borgo, offrono un percorso che unisce tradizione, creatività e amore per il territorio. Ogni scorcio pittoresco si trasforma in un’opera d’arte, mostrando la maestria artigianale e il profondo legame con le radici culturali di Toirano.

Oltre ai presepi, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera unica del borgo e arricchire la loro esperienza visitando il Museo etnografico di Toirano. Questo gioiello culturale, situato nel cuore del paese, offre uno sguardo approfondito sulla storia e la cultura dei borghi contadini della zona, grazie a una collezione curata e ricca di dettagli.

L’evento non è solo un omaggio all’arte presepiale, ma anche un’occasione per lasciarsi trasportare dalla magia del Natale, circondati dalla bellezza senza tempo di Toirano. L’armonia tra tradizione, arte e atmosfera natalizia rende questo appuntamento imperdibile per grandi e piccoli.

Per chi desidera visitare il Museo etnografico, orari e tariffe sono consultabili sul sito ufficiale del comune di Toirano.