La prima "ciumba" del 2025 è a Varazze: 251 i "temerari" del cimento (FOTO)

Questa mattina classico appuntamento dell'1° gennaio a Varazze, sulla spiaggia "Beachcletta" a ponente del Molo Marinai d’Italia, per partecipare alla 73ª edizione del cimento invernale più antico della Liguria e uno dei primi in Italia a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un tuffo in mare.

251 i "temerari" di Capodanno che hanno partecipato. Nel 2024 invece, avevano preso parte alla classica "ciumba" 240 persone.

Sono stati premiati la bambina e il bambino più giovani, Isabel, 2 anni e Samuele, 4 anni e gli adulti più grandi Silvana Rampa del 1947 e Mario Traverso del 1933.

Diversi i gruppi che hanno partecipato e che sono stati premiati per la prima volta: i Nuotatori del Tempo Avverso, Sempre Presenti, Frecce Presenti, le Tutine, i Cimentisti Acquafreddisti e le Anatre Selvagge.

Un'edizione 2025 che ha visto partecipanti provenienti da Trieste, Zurigo e persino Melbourne.

Anche quest’anno, oltre alla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi a collaborare con il comune nell’organizzazione della manifestazione alcune storiche associazioni sportive come la locale sezione della LNI e il Varazze Club Nautico.

"Il Cimento Invernale di Varazze è una delle tradizioni più affascinanti della Liguria, e quest'anno festeggia la sua 73ª edizione. Un evento che richiama ogni anno appassionati e coraggiosi temerari pronti ad affrontare le gelide acque del mare d'inverno - dice il sindaco Luigi Pierfederici - È uno dei più antichi della regione ed è il modo migliore per iniziare il nuovo anno. Un appuntamento che non solo celebra il coraggio degli atleti, ma anche la bellezza del nostro mare d'inverno, un territorio che offre panorami mozzafiato e un'atmosfera davvero speciale".