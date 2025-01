Borghetto S. Spirito, il gruppo Progetto Festival al Salone delle Feste con “The Best of Sanremo”

Appuntamento con il gruppo “Progetto Festival” a Borghetto Santo Spirito giovedì 2 gennaio alle 21.30. L’attesa esibizione si terrà al Salone delle Feste in via Viglieri.

Il concerto-spettacolo “The Best of Sanremo” ripercorre oltre 70 anni di musica e canzoni che hanno segnato la storia della kermesse canora italiana per eccellenza: il Festival di Sanremo. Un viaggio tra i brani che hanno reso il Festival famoso in tutto il mondo.

“Festeggiamo insieme l’inizio del nuovo anno con cittadini, turisti e tutti coloro che vorranno unirsi e partecipare – afferma il sindaco Giancarlo Canepa –. ‘The Best of Sanremo’ è un concerto bellissimo, assolutamente imperdibile”.

I componenti di Progetto Festival sono quattro musicisti professionisti: Angela Vicidomini (collaborazioni con Rai 2, Mediaset, France 2), Alessio Briano (Casinò di Sanremo), Andrea Balestrieri (Zibba), Artan Selishta (Combricola del Blasco, Vanexa, Irene Fornaciari).

Dal 2016, lo spettacolo è stato rappresentato nelle più importanti piazze liguri e, naturalmente, anche nella “location per eccellenza”, ovvero presso il Teatro Ariston di Sanremo. Progetto Festival ha inoltre fatto parte della programmazione del teatro Centrale di Sanremo nell’importantissima rassegna primaverile (con la presenza di Piero Cassano, storico leader e autore dei Matia Bazar), inserito negli eventi correlati al Festival di Sanremo nella manifestazione “Nel blu dipinto di blu”, patrocinata dal comune di Albenga e dal comune di Sanremo, e nella programmazione del Casinò di Sanremo negli otto eventi VIP della stagione autunnale 2017.

Il gruppo ha pubblicato due cd: “The best of Sanremo – volume 1” e “Progetto Festival live – volume 2” e ha ricevuto il premio “Festival Mare 2017”.

Il concerto spettacolo ha il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito ed è a ingresso libero.