Nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze, verrà realizzata una passeggiata pedonale con aiuole e illuminazione

I lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco di Varazze dovrebbero concludersi entro febbraio-marzo di quest'anno con la fase poi successiva dei collaudi, il Comune ha approvato il quadro economico per il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di realizzazione della passeggiata pedonale adiacente al nuovo distaccamento e la sistemazione delle aree pubbliche limitrofe.

L'amministrazione vuole effettuare l'intervento per migliorare il collegamento pedonale tra la passeggiata a mare e la futura sistemazione del retroporto.

Il passaggio verrà realizzato nella parte lato mare della caserma con sbocco in via dei Leudo.

Inoltre saranno realizzate le aiuole, posizionata l'illuminazione e un impianto semaforico per regolamentare i mezzi di soccorso.

L'importo complessivo dei lavori si attesta sui 250mila euro.

I pompieri varazzini quindi si sposteranno nel 2025 dalla sede del Salice alla zona degli ex cantieri Baglietto. Il cantiere doveva concludersi entro i primi mesi del 2023 ma il rincaro dei materiali aveva di fatto stoppato le lavorazioni. Da lì la decisione del Provveditorato alle Opere Pubbliche insieme alla ditta appaltatrice di dar vita ad una variante per rimodulare gli interventi e sbloccare di fatto la situazione burocratica che si era venuta a creare.

Nel febbraio 2021 erano partiti i lavori di demolizione di due capannoni di levante degli ex cantieri Baglietto, ad aprile dello stesso anno il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori e a maggio invece era stata demolita la storica palazzina degli uffici.

La nuova caserma è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro. 200mila euro invece erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra.