Biker infortunato a Giustenice: al Santa Corona con l’elisoccorso in codice giallo

Soccorsi mobilitati a Giustenice intorno alle 15.15 per un biker infortunato nei pressi del rifugio Cascina Porro.

Sul posto sono intervenuti, lavorando in collaborazione, i Vigili del fuoco e i militi della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso.

Secondo quanto riferito, il soccorso si è svolto in una zona particolarmente impervia: proprio per questi motivo, è intervenuto anche l’elisoccorso Grifo del 118, che ha vericellato a bordo il biker e lo ha trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.