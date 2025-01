Successo per il Concerto di Fine Anno ad Alassio

Grande partecipazione e applausi nella chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio, dove il Concerto di Fine Anno ha incantato il pubblico. L’evento, organizzato dalla presidente della Banda Città di Alassio, Renata Vallò, ha visto la direzione del maestro Giovanni Puerari, affiancato dal vice maestro Roberto De Velo.

La serata è stata impreziosita dall’esibizione della soprano Alessandra Di Gangi, che ha interpretato una selezione di brani, prevalentemente natalizi, regalando al pubblico momenti di grande emozione.

Tra i presenti, il nuovo parroco, monsignor Ennio Bezzone, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per l’evento, esprimendo il desiderio che il concerto diventi una tradizione annuale per la comunità.