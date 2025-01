Albissola, la Tari non aumenterà nel 2025. Assessore Bragantini: "Il Comune risulta tra i più virtuosi consentendoci di mantenere invariate le tariffe"

"Informiamo che la TARI , ancora per tutto il 2025, non subirà aumenti". Ad annunciarlo è l'assessore all'ambiente Roberto Bragantini che quindi ha confermato che la tassa relativa alla gestione dei rifiuti nel comune di Albissola Marina rimarrà invariata nel nuovo anno.

"Di contro ci impegneremo sempre di più a monitorare capillarmente il territorio andando a sanzionare chi non effettua il conferimento secondo le regole, per correttezza nei confronti dei cittadini virtuosi e per mantenere alta l attenzione sull ambiente che è tema centrale di questa amministrazione" conclude l'assessore albissolese.