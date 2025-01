Savona, passerella Montalcini alle Fornaci: transenne e assi sconnesse, il ripristino tarda a partire

“Ma cosa aspetta il Comune a sistemare la passerella?”. È la domanda che da tempo si pongono i residenti delle Fornaci, insieme ai tanti savonesi che frequentano abitualmente la passeggiata a mare. La passerella "Levi Montalcini" presenta una parte del belvedere transennata a causa di alcune assi sconnesse, mentre altri punti sono segnalati con birilli per indicare la presenza di buchi o ulteriori cedimenti.

La situazione della passerella si protrae ormai da tempo. La scorsa estate il Comune aveva annunciato di aver reperito le risorse necessarie per avviare un importante intervento di ristrutturazione sull’intera struttura, con l’obiettivo di restituirla alla cittadinanza.

La passerella soffre gli effetti del tempo e dell’erosione provocata dal salino. Già alcuni anni fa, durante la precedente amministrazione comunale, era stata rimossa una delle panchine in legno che consentivano di osservare il mare, poiché ormai rovinata e pericolosa. Successivamente, era stata transennata una parte della passerella per consentire la sostituzione di alcune assi in legno danneggiate. Oggi, invece, l’intera area del belvedere risulta chiusa al pubblico.