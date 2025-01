Loano in lutto: addio a Enrico Contini, fu custode di Palazzo Doria e degli stabili comunali

Originario di Milano e trasferitosi in riviera negli anni '70, così lo ricorda il sindaco Luca Lettieri: "Questa notte è volata in cielo un’anima bella, Enrico Contini. Per tanti anni custode di Palazzo Doria e degli stabili comunali - il pensiero del sindaco di Loano, Luca Lettieri - Noi tutti ci stringiamo attorno ai suoi cari e ai tanti amici che durante la sua malattia gli sono stati vicino. Ciao Enrico, riposa in pace".