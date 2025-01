Il Lions Club Savona Torretta amplia l’iniziativa "Zaino Sospeso" con un nuovo punto di raccolta

Continua con entusiasmo l’iniziativa solidale “Zaino Sospeso” promossa dal Lions Club Savona Torretta per supportare gli studenti in difficoltà. Da oggi, i cittadini potranno contribuire donando materiale scolastico presso un nuovo punto di raccolta: la Cartoleria "Lo Scarabocchio", situata in via Torino 70r a Savona.

Alla presentazione del nuovo punto di raccolta erano presenti la presidente del Lions Club Savona Torretta, Rosella Scalone, il vicepresidente e responsabile del Comitato Scuola, Roberto Rosa, e la socia Silvana Zanchi. Questo ampliamento dell’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso l’obiettivo di rendere la scuola accessibile a tutti.

Un piccolo gesto per un grande impatto. “Zaino Sospeso” invita la comunità a donare zaini, astucci, quaderni, penne, colori e altri articoli di cancelleria, che verranno distribuiti agli studenti meno fortunati della nostra comunità. Grazie al contributo dei cittadini e alla collaborazione con attività locali come la Cartoleria "Lo Scarabocchio", l’iniziativa si rafforza ulteriormente, portando speranza e supporto a chi ne ha più bisogno.

Le donazioni possono essere effettuate presso la Cartoleria "Lo Scarabocchio", in via Torino 70r, e la Cartoleria "L’Ape Matta", in via Giacomo Bove 12r, entrambe a Savona.

“Ogni donazione, anche piccola, può fare una grande differenza nella vita di uno studente e della sua famiglia”, ha dichiarato la presidente Rosella Scalone. “Invitiamo tutti a partecipare e a far parte di questa catena di solidarietà che cresce giorno dopo giorno.”

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Zaino Sospeso” o sulle attività del Lions Club Savona Torretta, è possibile contattare il club tramite i suoi canali ufficiali.