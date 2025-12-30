Sassello, la Croce Rossa cerca militi: "Con il nostro organico riusciamo a garantire l'emergenza per 14 ore"

"Ad oggi con il nostro organico (volontari) in media riusciamo a garantire l'emergenza in ambulanza per circa 14 ore giornaliere, le restanti 10 ore se disponibili interverranno le ambulanze limitrofe sotto il coordinamento del 118".

Questo il messaggio lanciato dalla Croce Rossa di Sassello che visti i pochi militi presenti ha organizzato un corso di formazione per volontari della Cri nella sede per il prossimo 12 gennaio alle 20.00.

L'attuale organico comprende infatti 30 volontari operativi "in ambulanza" di cui: 22 per urgenze e 8 per le non urgenze (dimissioni, dialisi, visite...).

In caso di interventi alternativi della Croce Bianca Giusvalla, Croce Bianca Mioglia, Croce Bianca Pontinvrea, C.R.I. Stella e C.R.I. Urbe i tempi stimati sono di 20-30 minuti circa.

"Per emergenze fuori centro paese i tempi si allungano notevolmente" si legge nella loro locandina.

"Croce Rossa è un bene che appartiene a tutti ed, in quanto tale, deve essere messa in condizione di poter aiutare ciascun membro della nostra comunità - continuano - Riteniamo sia giusto sensibilizzare quante più persone possibile, in quanto il tempo dedicato al volontariato possa trasformarsi in un tempo dedicato a se stessi".

Al corso può partecipare chiunque dai 14 anni compiuti. L'iscrizione si può effettuare tramite il portale Gaia (gaia.cri.it) o passando nella sede.

"Noi ce la stiamo mettendo tutta ma abbiamo bisogno anche di voi" concludono nel loro appello dalla Croce Rossa sassellese.