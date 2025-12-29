Savona, il gruppo giovani della Croce Bianca consegna i regali di Natale ai bimbi più bisognosi (FOTO)

Si sono improvvisati aiutanti di Babbo Natale per consegnare i regali ai bimbi più bisognosi della Caritas presente in Piazza Bologna.

I militi e le militesse del gruppo giovani della Croce Bianca di Savona, tre ragazzi e due ragazze, hanno caricato i doni (un centinaio di articoli) nell'ambulanza diventata una sorta di slitta per far sognare i più piccoli.

Il negozio Toysland presente in via Nizza organizza ogni anno la "Colletta del Giocattolo" donati dai clienti, chiamando la pubblica assistenza savonese che ha risposto presente cercando di regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.