Alassio si scalda per la Befana: torna il Footgolf dei Campioni nel segno della solidarietà. L’elenco dei personaggi che sfideranno per sostenere la Fondazione Airc.

Il 6 gennaio 2026 Alassio trasforma la sua sabbia in un green d’eccezione. Grandi nomi dello sport e dello spettacolo scendono in campo per battere il record di generosità a favore di AIRC. Con questa manifestazione, nel segno della solidarietà, Alassio mette gli scarpini (e il cuore) in primo piano.

Il prossimo 6 gennaio, il litorale nei pressi del molo Mario Bestoso tornerà a ospitare uno degli eventi più goliardici e attesi della Riviera: il Footgolf sulla spiaggia, promosso da Eccoci Eventi, Comune di Alassio, Regione Liguria e Fondazione Airc, grazie anche a un nutrito numero di sponsor tra aziende, attività turistiche e commerciali.

"L’obiettivo dell’edizione 2026 – spiega Marco Dottore di Eccoci Eventi – è ambizioso: superare il muro dei 12.703,66 euro raccolti lo scorso anno. Una sfida che molti personaggi dello sport e dello spettacolo hanno accettato con entusiasmo, confermando ancora una volta il legame indissolubile tra sport e ricerca scientifica".

Il vicesindaco di Alassio, Angelo Galtieri, dichiara: "Rivolgo un ringraziamento sentito a tutti coloro che, anno dopo anno, contribuiscono all’ottima riuscita di questa iniziativa: dagli organizzatori ai rappresentanti del mondo sportivo e dello spettacolo, che partecipano con grande entusiasmo, fino a tutte le realtà coinvolte nella costruzione di un evento corale in costante crescita. Inserita nel calendario di Alassio Christmas Town, questa manifestazione rappresenta un appuntamento davvero speciale, capace di intrattenere, coinvolgere e allo stesso tempo sostenere importanti finalità solidali. Una vera e propria festa che saluta nel migliore dei modi Alassio Christmas Town".

"Le festività natalizie trovano tradizionalmente il loro momento conclusivo nel giorno dell’Epifania – aggiunge l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – e ad Alassio questo avviene con l’evento a favore di Airc, che rappresenta l’anima dello sport nella sua forma più autentica: partecipato, divertente e portatore di valori positivi. Il Footgolf sulla spiaggia è ormai diventato un simbolo di questa giornata e siamo felici di inaugurare anche quest’anno la gara con il consueto e attesissimo calcio d’inizio. Un’occasione che rafforza l’immagine di Alassio come città dello sport, inclusiva e viva in ogni stagione, dove discipline come la Marcia Acquatica e il diving affiancano il Footgolf nel rendere unica la giornata del 6 gennaio".

Quella di Alassio, infatti, non sarà una semplice esibizione. A sfidarsi a colpi di precisione tra le dune e il bagnasciuga ci sarà un vero “Dream Team”. Gli appassionati di calcio potranno rivedere in azione icone come Massimo Carrera, Beppe Dossena, Stefano Eranio, Roberto Cravero e Claudio Onofri. Ci saranno anche Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Diego Fuser, Alessandro Melli, Marco Osio, Mario Bortolazzi, Enrico Albrigi, Nello Santin, Giuseppe Pallavicini e poi le new entry Riccardo Maspero, Sergio Porrini, Fausto Pizzi, Cristiana Ferrini (figlia di Giorgio Ferrini, 16 stagioni con la maglia del Toro, capitano dei capitani, giocatore e allenatore). Poi l’ex arbitro Angelo Bonfrisco.

Ad Alassio ci saranno anche Luana Borgia, l’influencer Giorgia Carniti, Luca Galtieri, Nick The Nightfly, Mario Zucca, Marina Thovez, Gianluigi Sarzano, Marco Carena, Giampiero Perone e Marco Anelli. Poi la Lega Nazionale Footgolf, l’Associazione Italiana Footgolf, L.A. United Footgolf e Footgolf Motta. La Nazionale Italiana Sacerdoti, condotta da Moreno Buccianti con Don Gabriele Corini e Fabrizio Maiello. La Nazionale Italiana Blu Biker.

Ma il Footgolf di Alassio è un evento trasversale che rompe i confini tra le discipline. Accanto ai calciatori e ai vip della tv e dello spettacolo, vedremo sfidarsi sulla sabbia campionissimi del pedale come Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, oltre a volti noti della TV e del cabaret come Enrico Beruschi e Simona Tagli.

La festa inizierà, in realtà, con ventiquattr’ore d’anticipo. La sera del 5 gennaio, le luci si accenderanno nelle sale dell’Hotel Regina per una Cena di Gala esclusiva. Sarà un’occasione per unire l’eccellenza della cucina ligure all’animazione musicale di Nando Rizzo, con un unico grande scopo: raccogliere fondi per la Fondazione AIRC.

Un momento di convivialità in cui i campioni smetteranno i panni degli atleti per diventare primi sostenitori della ricerca, rappresentata in campo dalla ricercatrice Irene Caffa. Condotta con la consueta verve da Marco Dottore e Rinaldo Agostini, la giornata del 6 gennaio promette sorrisi, autografi e, soprattutto, tanta solidarietà.

Che siate esperti di footgolf o semplici curiosi, l’invito è quello di affollare il molo Bestoso per sostenere una causa che vince sempre. Ad Alassio, la Befana non porta solo carbone o dolci, ma la speranza che corre veloce su un pallone da calcio.