Ad Albissola Marina il Concerto Gospel di Natale

Domenica 28 dicembre alle ore 20,30, presso la Chiesa della Concordia di Albissola Marina, torna il tradizionale Concerto Gospel di Natale.
Organizzato dal Lions Club delle Albisole, con il Patrocinio del Comune, il concerto è realizzato dal Holy Heart Gospel Choir dell’Accademia Teresiana di Savona che intonerà tanti canti ispirati alla tradizionale religiosità del profondo sud americano.
L’ingresso sarà assolutamente libero ma, chi vorrà, potrà fare una piccola offerta destinata alla Banca degli Occhi. Infatti, come tutti i club d’Italia, il Lions Club Albissola Marina, Albisola Superiore “Alba Docilia” sostiene costantemente l’istituzione Banca degli occhi che ogni anno permette a decine e decine di persone di riacquistare la vista attraverso il trapianto di cornea.