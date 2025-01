Alassio, successo per il concerto di Nando Rizzo a sostegno della ricerca sul tumore infantile organizzato da Lions e Fidapa

Successo per il concerto di Nando Rizzo organizzato dal Lions Club Alassio "Baia del Sole e Fidapa BPW sezioni di Alassio e Albenga a favore del progetto “Insieme a N.O.I.” (Insieme a Neuro-Oncologia Infantile).

"Abbiamo desiderato - dichiara il presidente del Lions dottor Luca Russo - dare centralità al tema, da tempo sostenuto dalla nostra associazione grazie alla Fondazione Internazionale, della ricerca e delle azioni contro il tumore infantile, ascoltando, prima del concerto, l'intervento del dottor Gianluca Piccolo del centro di Neuro Oncologia dell’Ospedale Gaslini, unità nata nel 1995 grazie all’opera della dott.ssa Maria Luisa Garrè come Unità Operativa in stretta collaborazione con il reparto di Neurochirurgia giungendo a rappresentare ad oggi uno dei centri di riferimento dell’Associazione di Emato-Oncologia Pediatrica Italiana".

"La nostra realtà - ha dichiarato il dottor Gianluca Piccolo del Gaslini - si occupa di una “presa in carico globale” dei pazienti in stretta collaborazione con specialisti afferenti alle Unità Operative dell’Istituto ed ad esperti esterni, che intervengono nelle varie fasi di diagnosi e di trattamento avendo così la possibilità di seguire il paziente in tutte le fasi di cura, dalla diagnosi precoce alla chirurgia, dalle terapie di prima linea a quelle più sperimentali fino alla sorveglianza degli effetti tardivi. Grandi passi avanti sono stati compiuti grazie alle competenze offerte in ambito genetico, con un consulente specializzato (neurogenetista) per la diagnosi di sindromi predisponenti al cancro ed il counseling ai familiari. Un grazie particolare va inoltre a progetti come ‘Insieme a N.O.I.’ che rappresentano un supporto molto utile per i piccoli pazienti e per le loro famiglie".

"In questa serata - concludono Valentina Perna, Cinzia Salerno della Fidapa e Luca Russo del Lions - ringraziamo in particolare il generoso e straordinario Nando Rizzo, artista e musicista che ci ha donato una serata magica e divertente consentendo in maniera leggera non solo di sensibilizzare, almeno in parte, su un tema assai complesso ma anche di garantire un contributo importante per essere sempre più d'ausilio ad un'eccellenza del nostro sistema sanitario. Un plauso lo dobbiamo inoltre al Comune di Alassio che ha patrocinato e sostenuto ampiamente questa manifestazione mostrando quanto il cuore di Alassio sia grande e sensibile verso iniziative del genere".