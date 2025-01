Cimento invernale a Laigueglia: primo tuffo dell’anno per 55 nuotatori

In cinquantacinque questa mattina si sono tuffati in mare a Laigueglia per il Cimento invernale che precede la festa dell’Epifania. La temperatura esterna era di 8 gradi, quella dell’acqua di 14,7 gradi.

Il partecipante più anziano è stato Giordano Galli classe 1944, residente nell’Astigiano, la più anziana Elisabetta Dea, classe 1949, di Loano. Il più giovane dei partecipanti al Cimento laiguegliese Davide Tommasini, classe 2017, di Bagnaria mentre la più giovane Alessia Crocetta, classe 2005, di Torino.

Come sempre, il gruppo più numeroso che ha preso parte all’edizione 2025 è stato quello dei Nuotatori del Tempo avverso, con 14 partecipanti.