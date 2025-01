Valleggia, conclusi i lavori nell'ex Sms Aurora: ospiterà tre classi della scuola primaria Peressi

Dal 7 gennaio tre classi della scuole primaria Peressi di Valleggia si sposteranno nella riqualificata ex Sms Aurora.

Sono stati infatti completati i lavori di adeguamento della Società e sta per partire il cantiere di adeguamento sismico strutturale del plesso presente nella frazione quilianese. Altre quattro classi sono ospitate invece nella scuola secondaria di primo grado "Ai Martiri della Libertà".

In fase avanzata invece gli interventi nella scuola primaria Don Peluffo e dovrebbero concludersi per il prossimo anno scolastico. Attualmente due classi sono nei locali della biblioteca e tre nell'ex Club Sportivi Quilianesi.

"Il 2025 sarà un anno di nuove grandi sfide che vedranno coinvolta Quiliano sui vari fronti. Come già avevamo fatto con l'ex sede dei Club Sportivi Quilianesi i lavori sviluppati sono sempre improntati per garantire la fruizione scolastica e al termine il riutilizzo dei locali per l'avvio e lo sviluppo di nuovi interventi-progetti comunali nei campi delle politiche sociali ed educazione" ha detto il Sindaco Nicola Isetta.

Gli spazi dell'ex Aurora che sono stati interessati dai lavori sono presenti al piano terra e al primo piano. Al piano terra il salone esistente verrà organizzato ricavando due aule e un corridoio di distribuzione.

Prima di procedere con lo sviluppo del progetto era stata eseguita una ricognizione sull’edificio per accertarsi delle condizioni e delle caratteristiche dello stato di fatto, effettuando il rilievo dei locali per capire come organizzare i nuovi spazi previsti con la finalità di ottimizzare gli spazi esistenti in funzione delle nuove destinazioni d’uso previste, contenendo nello stesso tempo i costi visto la provvisorietà della sistemazione.

"Quando verrà conclusa l'emergenza scolastica verranno effettuate all'interno altre attività per i servizi per la comunità. L'acquisto dell'ex Aurora e il ripristino è stato importante perché a Valleggia non avevamo proprietà pubbliche e ci permette in prospettiva di poter pianificare interventi e servizi per i cittadini nella frazione che è la più popolosa del nostro comune" ha concluso il primo cittadino quilianese.