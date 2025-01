Savona capitale della cultura: a breve si aprono le riunioni della giuria per selezionare il vincitore

Con il decreto del Ministero della Cultura (n. 468 del 23 dicembre 2024), la Giuria è stata infatti integrata con la nomina del professor Lucio D’Alessandro in sostituzione del professor Alessandro Crociata. Gli altri membri della Commissione, presieduta dal direttore dell’Adnkronos Davide Maria Desario, sono Davide Enrico Bernasconi (conosciuto come Davide Van De Sfroos), Vincenzina Di Quattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini e Andrea Rebaglio.

Entro fine gennaio (data prorogata con un decreto del 4 dicembre) la giuria dovrà esprimersi sulle dieci finaliste che entreranno nella short list. Da quelle verrà poi selezionata la città vincitrice. Le date previste sono il 12 marzo, termine per le audizioni pubbliche e per l’approfondimento del dossier di candidatura da parte della giuria.

La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura è stata programmata entro il 28 marzo 2025. La vincitrice riceverà un contributo finanziario di un milione di euro per realizzare gli obiettivi perseguiti dal progetto di candidatura e trasformare il dossier in un programma d’azione per mostrare, nel periodo di un anno, la propria ricchezza culturale e attuare le possibilità di sviluppo offerte dalla nomina.

Le città che hanno presentato la propria canddiatura sono 17. Acerra (provincia di Napoli, Campania) con il dossier "I Segreti di Pulcinella"; Aiello Calabro (provincia di Cosenza, Calabria) "Ajello terra antica et grossa et nobile et civile…";Alberobello (provincia di Bari, Puglia) "Pietramadre";. Aliano (provincia di Matera, Basilicata) "Terra dell'altrove"; Brindisi (Puglia) "Navigare il futuro"; Caiazzo (provincia di Caserta, Campania) "La bellezza delle piccole cose"; Gallipoli (provincia di Lecce, Puglia) "La bella tra terra e mare";La Spezia (Liguria) "Una cultura come il mare"; Mazzarino (provincia di Caltanissetta, Sicilia) "Mazaris, il grano e le identità plurali"; Morano Calabro (provincia di Cosenza, Calabria) "Morano Calabro: Le Quattro Porte del Sapere. Un Viaggio tra Cultura, Scienza, Natura e Spiritualità"; Pompei (provincia di Napoli, Campania) "Pompei Continuum"; Pordenone (Friuli Venezia Giulia) "Pordenone 2027. Città che sorprende"; Reggio Calabria (Calabria) "Cuore del Mediterraneo"; Sant'Andrea di Conza (provincia di Avellino, Campania) "Incontro tempo"; Santa Maria Capua Vetere (provincia di Caserta, Campania) "Cultura Regina Viarum - Spartacus Resurgit"; Savona (Liguria) "Nuove rotte per la cultura"; Taverna (provincia di Catanzaro, Calabria) "Bellezza interiore" .