Savona, nel centro storico la mostra diffusa "Una Madre e il suo Bambino"

Dal 21 dicembre al 19 gennaio si tiene la nuova edizione della mostra diffusa "Natale in Cattedrale... e dintorni", promossa dal Servizio Educativo del Complesso Monumentale della Cattedrale e Cappella Sistina e dal Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli. Il tema proposto è "Una Madre e il suo Bambino". All'iniziativa partecipano l’Istituto Nives (Infanzia e Primaria), l’Istituto Rossello (Infanzia e Primaria), il Regina Margherita (via Verdi e via Serao), la scuola dell'infanzia di Stella San Giovanni e la classe seconda della Scuola Primaria Don Gallo nell'ambito del progetto educativo "Creattiva-Attiva".

La relazione fra madre e bambino accomuna ogni realtà familiare, di qualunque cultura e confessione religiosa, e nelle creazioni dei bambini e ragazzi è espressa tenendo conto dell'importante percorso inclusivo adottato dalle loro scuole. Per questo motivo, gli istituti partecipanti hanno potuto gestire in totale autonomia la realizzazione degli elaborati, non necessariamente vincolati alla riproposizione del presepe tradizionale. Inoltre, l'iniziativa offre l’opportunità di conoscere gli obiettivi educativi e i contenuti didattici che le scuole si prefiggono nella realizzazione delle attività per celebrare il Natale e sollecita il coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie e dei fedeli che frequentano le chiese coinvolte.

Gli allestimenti sono visitabili in alcune cappelle laterali della Cattedrale Nostra Signora Assunta, in piazza del Duomo, e nelle chiese San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, e Sant’Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, nel centro storico cittadino. In Cattedrale è presente anche il presepe d’arte ceramica di Delia Zucchi. È possibile lasciare una propria riflessione con un messaggio scritto nelle urne predisposte accanto alle esposizioni.

Per ulteriori informazioni si può telefonare ai numeri 3514630101 e 3270281083, oppure scrivere un’e-mail all'indirizzo artecatte@gmail.com.