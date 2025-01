Le presenze dei consiglieri comunali di Savona nel 2024, il 56% non ha perso una seduta

Ci sono gli "stakanovisti", quelli che non si perdono una seduta, più o meno in percentuali divise tra maggioranza e opposizione, poi ci son quelli che si sono visti un po' meno in consiglio comunale e alcuni con assenze non giustificate.

I 18 consiglieri che sono stati presenti a 10 sedute su 10 sono: Paolo Apicella (Pd), Roberto Besio (Patto per Savona) ,Andrea Bruzzone (Pd), Massimiliano Carpano (Azione), Carla Ferone e Chiara Ferrando (Patto per Savona), Alessandra Gemelli (Pd), Daniela Giaccardi (PensieroLibero.zero), Renato Giusto (FdI), Luigi Lanza (Sinistra per Savona), Aurora Lessi (Pd), Marco Lima (Patto per Savona), Francesco Lirosi (Pd), Giovanni Maida (Pd), Manuel Meles (Movimento 5Stelle), Fabio Orsi (Pensiero Libero.zero), Pietro Santi (Insieme per Savona), Maurizio Scaramuzza (Lega).

Hanno 9 presente, con un'assenza giustificata: Margherita Coppo Zxamaj (Insieme per Savona), Carlo Frumento (Riformiamo Savona), Federico Miji (Movimento 5Stelle), Marco Pozzo (Riformiamo Savona), Eleonora Raimondo (Patto per Savona), Marco Ravera (Sinistra per Savona), Angelo Schirru (Schirru sindaco) e Adele Taramasso (Azione).

Hanno seguito 8 sedute su dieci, con due assenze giustificate: Massimo Arecco (FdI).

Ha sette presenze, con 3 assenze di cui una non giustificata Luca Burlando (Pd); 7 presenze per Aureliano Pastorelli (Pd) ma con le 3 assenze tutte giustificate.