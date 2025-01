"Maggioranza itinerante", a Celle prendono il via gli incontri d'ascolto degli abitanti nelle frazioni

Maggioranza itinerante. Inizieranno dalla prossima settimana e continueranno fino a febbraio a Celle Ligure gli incontri nelle frazioni del sindaco Marco Beltrame e della sua maggioranza.

“Come promesso in campagna elettorale, l’amministrazione vuole mantenere il contatto con la cittadinanza, organizzando una serie di incontri per confrontarsi, ascoltare le problematiche e raccogliere suggerimenti. Tutto con entusiasmo in una ottica di collaborazione" ha detto il primo cittadino cellese.

Il primo incontro si terrà martedì 14 gennaio a Terrenin e il 15 nella zona dei Ferrari, Lavadore e Ravezza.

La settimana successiva, il 22 gennaio a Pecorile e il 24 gennaio a Sanda.

Il 28 gennaio nella zona di via Primo Maggio e via Biestri e il 29 ai Piani.

Il 5 febbraio spazio all'incontro in centro e il 7 nella zona della costa. Il 12 con la frazione Cassisi e il 13 nella zona della Natta e della Postetta.