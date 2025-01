Regione, la giunta approva il blocco degli aumenti dei biglietti ferroviari

“Con l’atto di oggi formalizziamo quanto già anticipato a Trenitalia – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore ai Trasporti Marco Scajola - Per il 2025 non ci sarà dunque alcun aumento per chi utilizza il treno in Liguria. Ribadiamo come la nostra amministrazione abbia ritenuto inammissibile un incremento dei prezzi di biglietti e abbonamenti in questo periodo storico in cui l’utenza ha dovuto affrontare diversi disservizi e in cui verranno via via aperti numerosi cantieri infrastrutturali”.