Ha perso la vita dopo essere caduto dalle scale di casa. L'incidente domestico questa mattina a Balestrino, vittima un uomo di 71 anni.

Il 71enne avrebbe picchiando il capo nella caduta che gli è stata fatale. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Loano e l'automedica del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono stati allertati i carabinieri per accertare le dinamiche della caduta.