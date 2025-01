Noli, l'Epifania per i piccoli del nido "Isola dei Tesori" arriva col tenore Davide Pastorino

Sempre molto forte il legame tra il tenore Davide Pastorino e la sua città, Noli. Un'ulteriore dimostrazione è arrivata nei giorni scorsi quando, per celebrare l'Epifania, il cantante ha omaggiato i bambini dell'asilo nido comunale “Isola dei Tesori”, gestito dalla Fondazione Luigi Defferrari, delle tipiche calze piene di dolci.

L’iniziativa si è svolta alla presenza del presidente della fondazione, Gianni Peluffo.

Il nido comunale rappresenta un importante punto di riferimento per le famiglie nolesi, offrendo anche posti disponibili per i bambini dei comuni limitrofi. La struttura si avvale di uno staff qualificato, composto da due educatrici laureate e un’ausiliaria, coordinate da una pedagogista, per garantire un servizio educativo di alta qualità.

Nel suo intervento, Davide Pastorino ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno e la professionalità dello staff, sottolineando il valore di questa realtà per il territorio. Il tenore ha anche ricordato con affetto il proprio legame personale con la struttura, evidenziando come essa abbia rappresentato un luogo significativo nei suoi primi anni di vita.