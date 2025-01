Albenga, nuove assunzioni in Comune: affluenza record di candidati

Nuova linfa al comune di Albenga con le 11 nuove assunzioni previste per l’anno 2024-2025, volte a sostituire il personale che è andato progressivamente in pensione e potenziare l’organico esistente. I bandi di concorso attivati hanno avuto un grandissimo riscontro in termini di partecipazione.

In particolare, sono stati iscritti 123 al bando per l’assunzione di agenti di Polizia Locale, 78 al bando per l’operatore esperto per l’area turismo, 69 al bando per l’assunzione di un educatore e 21 al bando per funzionario tecnico.

Il presidente del Consiglio comunale con delega al personale, Alberto Passino, spiega: “Il grande riscontro ricevuto in termini di candidature per le figure ricercate dall’Ente porterà a dover effettuare una prova preselettiva per le assunzioni di nuovi agenti della Polizia Locale e per l’assunzione dell’operatore esperto per l’area turismo. Inoltre, tengo a precisare che l’interpello pubblicato sul sito del Comune di Albenga per gli idonei con la qualifica di operatore tecnico esperto su una graduatoria approvata dalla Provincia di Savona non ha nulla a che fare con il concorso del Comune di Albenga per operatore esperto, che dovrà essere selezionato per il settore turismo. Per chi ha partecipato ai diversi concorsi del Comune di Albenga, ricordo quindi di monitorare il sito del Comune e INPA, dove troveranno tutti gli avvisi, gli aggiornamenti e le convocazioni alle diverse prove. Le procedure in corso sono quindi molteplici ed evidenziano il nuovo slancio che questa Amministrazione ha voluto dare alla politica sul personale, che ha come primario obiettivo quello di ottimizzare i servizi ai nostri concittadini”.