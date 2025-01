Cinghiali, il vicepresidente Piana replica a Pai e Osa: “Respingiamo l’insinuazione che io stia favorendo i cacciatori”

“In merito alle gravi accuse mosse nei miei confronti dal Pai e dall’Osa sulla gestione dei cinghiali in Liguria, voglio anzitutto sottolineare che la normativa che regola la gestione dei cinghiali ha come obiettivo primario la tutela dell’ambiente e la soluzione di problematiche legate all’invasione delle aree urbane degli ungulati che possono causare danni all’agricoltura, incidenti stradali e rischi sanitari. Respingiamo la discutibile insinuazione che io stia favorendo i cacciatori o che sia responsabile di attività contrarie al benessere animale. C’è una legge nazionale, nata a seguito della peste suina per esigenze sanitarie e per tutelare l’economia del comparto suinicolo e gli imprenditori, che vieta le ‘immissioni’ di cinghiali nei boschi”.

Lo afferma in una nota il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

“È poi d’obbligo ricordare che il trasferimento dei cinghiali catturati in città verso aree boschive non è consentito dalla normativa vigente – prosegue -, sia per motivi di tutela dell’ecosistema, sia per prevenire ulteriori problemi di sovrappopolazione e di interazioni problematiche con le attività agricole. Le decisioni prese sono state dettate dall’esigenza e dalla volontà di tutelare al meglio il territorio e i cittadini. Sono sempre stato disponibile a un confronto costruttivo con le associazioni per affrontare il problema con trasparenza e senso di responsabilità, come sono certo farà per il futuro anche il consigliere delegato alla Caccia, Alessio Piana”, conclude.