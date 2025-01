Savona, parcheggio sotto al Priamar prevista a breve la ripresa dei lavori

E' vicina una soluzione per la riqualificazione dell'area sotto al Priamar, e la ripresa dei lavori, finanziati con parte degli oneri di urbanizzazione del progetto Crescent.

Il privato, Orsa2000, in base all'accordo del Comune, deve occuparsi della: la sistemazione della copertura della galleria portuale e del terreno circostante, il recupero del fossato di Levante della fortezza e la piantumazione di nuove alberature in via Pepòpino Impastato.