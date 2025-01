Calizzano piange Pietro Riolfo, una figura di riferimento per il paese

Lutto a Calizzano per la scomparsa di Pietro Riolfo, affettuosamente conosciuto da tutti come "Pieru du Ten". "Oggi è una giornata di profonda tristezza per tutta la nostra comunità", commenta il sindaco Pierangelo Olivieri. "Ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia di Pietro, che ci ha lasciati all’età di 91 anni, dopo una vita lunga e straordinariamente ricca di significato".

"Piero è stato una figura di riferimento per Calizzano, un uomo che ha saputo incarnare i valori più autentici della nostra comunità, con il suo esempio, il suo impegno e la sua straordinaria umanità. Per oltre cinquant’anni ha guidato con dedizione attività commerciali di grande importanza, non solo per il nostro paese ma per tutta l'Alta Valle, un’eredità oggi portata avanti con passione dalla figlia Fulvia".

"Ma Piero è stato molto più di un imprenditore. Negli anni '70 e '80 è stato amministratore comunale, ricoprendo con competenza e senso del dovere i ruoli di consigliere e assessore. Ha vissuto con grande entusiasmo e vicinanza la vita associativa del nostro paese: appassionato sostenitore della squadra calcistica di Calizzano, ne è stato presidente per anni, lasciando un segno indelebile nello sport locale. Inoltre, è stato un punto di riferimento per l’ambito territoriale di caccia dell’Alta Valle, contribuendo con il suo impegno a un settore centrale della nostra cultura e tradizione", aggiunge Olivieri.

"Non possiamo dimenticare il suo profondo legame con il Gruppo Alpini di Calizzano, di cui è stato uno dei membri più longevi, incarnando con orgoglio i valori dell’alpinità che tanto ci rendono fieri. La sua vita è stata un esempio di amore per la famiglia e di dedizione verso la comunità. Insieme alla sua amata moglie Maria, storica insegnante della nostra scuola, Piero ha rappresentato quei valori autentici che rendono Calizzano un luogo speciale, dove il senso di appartenenza e solidarietà sono il nostro più grande patrimonio".

"A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta Calizzano, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Riolfo, con l’impegno che il ricordo di Piero continuerà a vivere nei nostri cuori e nella storia del nostro paese. Ci stringeremo tutti insieme in questo momento di inizio anno per dare l’ultimo saluto a una persona speciale, che ci lascia un’eredità di valore e di affetto che non verrà mai dimenticata", conclude Olivieri.