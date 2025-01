"Mamma, ho perso il telefono, scrivimi su questo numero", la truffa arriva via sms

Qualche figlio distratto che perde il cellulare o se lo ritrova scarico e non può comunicare con la famiglia. Giocano sull'effetto ansia dei genitori che vogliono essere sempre in contatto con i propri figli. I truffatori hanno fatto arrivare questo messaggio a molti genitori del Savonese, compresi alcuni giornalisti della nostra redazione di Savonanews.

Un messaggio all'apparenza inoffensivo e banale. La prima reazione, per molti, è chiamare i figli e chiedere se è tutto a posto; ma non tutti lo fanno, oppure può succedere che i figli non rispondano o non si riescano a contatatre e si invia il messaggio. Insomma, tra centinaia di invii, qualcuno ci casca.

Ecco il testo che sta arrivando in questi giorni: «Mamma, ho perso il telefono, sto provando a chiamarti ma ho problemi di linea, scrivi su WhatsApp a questo numero, devo parlarti».

Se si risponde al messaggio il truffatore chiede una somma di denaro per comprare il nuovo telefono cellulare. «Mamma, sono sempre io, anticipami questi soldi e mandali a questo IBAN, e poi la prossima settimana, al massimo martedì, ci vediamo e ti ridò i soldi. Grazie e scusa». Il truffatore a quel punto riesce a farsi accreditare somme di denaro.

Come succede quando arrivano messaggi di questo genere, sia Polizia che Carabinieri invitano a non rispondere oppure, in caso di risposta, di evitare di andare avanti con l'invio di denaro. È sempre meglio insospettirsi quando arrivano richieste simili e verificare direttamente con una telefonata ai figli oppure a persone che sono loro vicine.