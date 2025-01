SILP Cgil: "Le forze di polizia sono sempre più bersaglio di violenza"

"La piazza è il luogo principe di democrazia, di partecipazione e di stimolo per la crescita sociale". Ad affermarlo è il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil, segreteria regionale Liguria, che aggiunge: "Il disagio che si appropria di questi spazi è un disagio che cerca interlocutori che non siano sordi, interlocutori che diano risposte e possano rappresentare una speranza per chi, con tanti altri, lì si riversa nella speranza di dar pace a quel senso di smarrimento che sta progressivamente diventando motore del disagio".

"Le forze di polizia, che oggi diventano sempre più bersaglio di violenti, siano essi singoli o gruppi, devono sempre trovare la solidarietà dei cittadini, perché il loro essere insieme, in quegli stessi luoghi ad alto valore democratico, rappresenta una difesa dei diritti fondamentali, di quella libertà che oggi più che mai è minacciata dalla violenza".

"Non si potrà mai dialogare con la violenza. Né ora né mai! Inammissibile quanto avvenuto a Roma; inammissibile che la violenza contro le forze di polizia oscuri il vero valore democratico che ha ispirato le tante persone riunite in pace", proseguono dal sindacato.

"Esprimiamo massima solidarietà ai colleghi rimasti feriti negli scontri e condanna ogni forma di violenza, che non troverà mai posto in una società davvero democratica - concludono dal SILP - La politica, invece, rifletta sull’alto senso di responsabilità che è insito in una funzione così importante per la società, ma che richiede di ponderare accuratamente parole e azioni".