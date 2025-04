Giustenice, frana sulla Sp 24: il bypass aprirà venerdì pomeriggio

Sopralluogo del consigliere regionale Angelo Vaccarezza a Giustenice, insieme al sindaco Mauro Boetto e alla vicepresidente del Consiglio comunale Gabriella Boetto. "Abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo lungo la Sp 24, la provinciale tra Giustenice e Pietra Ligure, dove da ieri la ditta aggiudicataria dei lavori ha avviato l’esecuzione del bypass provvisorio nel tratto interrotto dalla frana del 22 marzo scorso", spiega Vaccarezza.

"I mezzi tecnici nella giornata di ieri hanno pianificato e fatto tutto lo scavo e hanno già posizionato il primo strato di Tout Venant, lo strato di base in conglomerato bituminoso che serve a sostenere il peso dei veicoli e a collegare il sottofondo al manto di finitura, pressato, poi, con il rullo. Nel pomeriggio verrà effettuato una seconda stesura di materiale. La pioggia che sta cadendo in questi giorni è, paradossalmente utile per il compattamento del terreno".

"Oggi, nonostante la pioggia battente, gli operai lavorano senza sosta per predisporre il collegamento che servirà ad alimentare il semaforo intelligente. Nella giornata di domani è prevista l'asfaltatura e nella giornata di venerdì la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale e nel tardo pomeriggio di venerdì è prevista la riapertura. È veramente una grande soddisfazione poter osservare come l'impegno a fronte di un'emergenza dia le soluzioni per risolvere le criticità in cosi breve tempo - conclude Vaccarezza - Credo che nulla possa dimostrare meglio di così il senso del servizio che diamo ai cittadini".