Spotorno, grande cordoglio e commozione per la prematura scomparsa di Renato Moncalvo

Ha lasciato sgomenta un'intera comunità, quella di Spotorno, la prematura e improvvisa scomparsa all'età di soli 56 anni di Renato Moncalvo.

Volto molto noto in paese, era figlio di una storica famiglia di albergatori locali. Il padre era stato storico titolare dell'Albergo Marina nel cuore della cittadina rivierasca, in via Cavour, lavorava ora nella pizzeria Mediterranea, gestita dai cugini.

Gli amici lo ricordano come persona sempre molto solare e disponibile verso il prossimo. Renato lascia la moglie Micol e la giovane figlia Martina.